Köln (dpa) - Alarm am Weihnachtsbaum: Viele elektrische Lichterketten haben gravierende Sicherheitsmängel. Bei einem Test des TÜV Rheinland sind über die Hälfte der Produkte glatt durchgefallen. Hauptgründe waren Konstruktionsmängel und fehlende Sicherheitshinweise, teilte der TÜV mit. Die Experten haben insgesamt 97 handelsübliche Lichterketten unter die Lupe genommen, die sie in fünf europäischen Ländern gekauft hatten. Von den in Deutschland erworbenen 27 Ketten schnitt rund ein Drittel mangelhaft ab.

