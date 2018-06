Stuttgart (dpa) - Nach acht Runden Faktencheck zum Bahnprojekt Stuttgart 21 hat die letzte Runde der Schlichtung begonnen. Nach den Schlussplädoyers der Befürworter geben die Kritiker ihre Erklärungen ab. Anschließend geht Schlichter Heiner Geißler mit jeder Seite eine halbe Stunde in Klausur. Danach gibt er seinen Schlichterspruch bekannt. Wie bekanntgeworden ist, will die CDU-Fraktion die für Freitag geplante Parlamentsdebatte zu Stuttgart 21 auf morgen vorziehen. Das sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Peter Altmaier in Berlin.

