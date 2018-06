London (dpa) - Die britische Sängerin und Castingshow-Jurorin Cheryl Cole wird 2011 aller Voraussicht nach ganz groß in Amerika herauskommen. Wie die «Sun» im Internet meldet, hat die 27-Jährige soeben einen Vertrag unterschrieben, in der ersten US-Staffel von Simon Cowells Erfolgsshow «The X Factor» dabei zu sein.

Angeblich bekommt sie drei Millionen Pfund (gut 3,5 Millionen Euro) für ihre Tätigkeit in der Show-Jury. Zudem hat Cheryl bereits die Zusage in der Tasche, dass ihr zweites Album, «Messy Little Raindrops», kommendes Jahr in den USA veröffentlicht wird. Zuhause im Vereinigten Königreich ist sie damit - ebenso wie mit dem Vorgänger «3 Words» - auf dem ersten Platz der Charts gelandet.