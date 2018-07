Cluj (dpa) - Am Ende hob Bastian Schweinsteiger aus Spaß die Auswechseltafel mit der Nummer 33 in Richtung Publikum und huldigte Bayerns Torgaranten Mario Gomez. Acht Tore in sechs Spielen - der Sturmsolist hat im zweiten Jahr in München endlich zur erhofften Torlaune gefunden.

Seine drei Tore beim 4:0 (2:0) der Bayern in Cluj waren erst der zweite Dreierpack eines deutschen Fußball-Profis in der Champions League überhaupt. «Es ist fantastisch, dass wir so einen Stürmer haben», lobte ihn auch Louis van Gaal.

Von der Hypothek der Rekordablöse von 35 Millionen Euro spricht keiner mehr. Nach seiner Glanzzeit beim VfB Stuttgart wird Gomez seit kurzem auch in München als «Super-Mario» gefeiert. «Es ist was anderes, wenn man mehrere Spiele von Beginn an dabei ist. Ich bin sehr glücklich im Moment», sagte der Nationalstürmer, der seine Serie mit einem Treffer im DFB-Trikot gegen Kasachstan eingeleitet hatte. «Das Selbstvertrauen ist zurück, dann gelingen auch viel mehr Dinge.»

Ausgerechnet am 65. Geburtstag vom großen Übertorjäger Gerd Müller glückten Gomez als erstem deutschen Profi seit Uwe Rösler 1998 drei Tore in einem Champions League-Spiel. Dabei profitierte er auch vom umsichtigen «Zehner» Schweinsteiger, der «solche Bälle spielt, die ich liebe», so Gomez.