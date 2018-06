New York (dpa) - US-Sängerin Liza Minnelli schwärmt für Deutschlands Essen und Musik. «Ich verbinde mit dem Land vor allem zwei Dinge: Musik und Essen. Ich liebe einfach diese Küche», sagte die 64-Jährige der Nachrichtenagentur dpa in New York.

Die Musik habe eine ganz eigene Prägung. «Was zum Beispiel Brecht und Weill gemacht haben, ist großartig. Vielleicht wäre es mal eine gute Idee, dass ich diese Songs für eine Platte einsinge. Auf Deutsch natürlich.»

Minnelli, Tochter der Hollywood-Legende Judy Garland («Der Zauberer von Oz») und des Regisseurs Vincente Minnelli («Ein Amerikaner in Paris»), war als Kind sehr schüchtern. «Ich war unglaublich scheu. Und dann waren bei uns immer so viele Erwachsene, auch noch Leute, die jeder im Land kannte.» Einmal habe Sammy Davis Jr. sie angesprochen. «Er war sehr, sehr freundlich und wollte einfach etwas Nettes sagen. Aber ich dachte nur: Jemand spricht mit mir! Warum hilft mir denn keiner? Ich habe kein Wort rausgebracht.»

Minnelli war bald selbst ein Star und erlangte im Musical «Cabaret» Weltruhm. Es folgten allerdings Alkohol- und Drogensucht und Skandalgeschichten. Sie bereue aber nichts: «Ich glaube, ich würde meine Fehler alle wieder machen.» Ihr Leben sei zwar nicht leicht gewesen. «Aber es war interessant und aufregend. Und das Leben ist nun mal wie ein Kabarett: Man weiß nie genau, was kommt und ob es gut sein wird.»

Ihr neuestes Projekt ist ein Album namens «Confessions» (Bekenntnisse). «Musik war immer mein bester Freund. Ich habe schon als Kind Texte und Melodien gesammelt wie andere Briefmarken.» Dazu beigetragen habe ihr Pate Ira Gershwin, Bruder des Komponisten George Gershwin. «Aber viele Songs habe ich an einem der liebsten Plätze meiner Kindheit gelernt: Unter dem Klavier meines Vaters sitzend.»

