Tuttlingen (dpa) - Ein Autorennen zwischen Arbeitskollegen in Baden-Württemberg ist in der Nacht zum Donnerstag für drei von ihnen tödlich ausgegangen. Die Männer, wohl 27 bis 37 Jahre alt, rasten nach Dienstschluss ungebremst in zwei Laster auf der Bundesstraße 311 zwischen Tuttlingen und Immendingen.

Nach ersten Angaben der Polizei in Tuttlingen lieferten sich die vier Männer ein Wettrennen in zwei Autos. In einer langgezogenen Linkskurve überholte der 27-Jährige Fahrer, der alleine im Wagen saß, seine drei Kollegen - trotz Überholverbot und durchgezogener Mittellinie.

Die beiden Fahrzeuge fuhren mit hohem Tempo nebeneinander her und ungebremst in einen entgegenkommenden Laster. Es kam zu mehreren heftigen Zusammenstößen zwischen den beiden Autos und dem Laster, sowie einem nachfolgenden Lastwagen. Das überholte Auto sei dabei regelrecht auseinandergerissen worden.

Einen der drei Männer darin konnten die Rettungskräfte schwer verletzt aus dem Wrack befreien. Er starb aber wenig später. Die beiden anderen waren auf der Stelle tot. Der 27-Jährige, der überholt hatte, wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die Fahrer der beiden Laster blieben unverletzt. Ihre Fahrzeuge wurden völlig zerstört.

Welcher der beiden Autofahrer den Unfall durch seine Fahrweise auslöste, ist noch unklar. Auch die Identität der drei Toten konnte in der Nacht nicht eindeutig geklärt werden.