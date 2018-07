Landesbanken-Fusion von WestLB und BayernLB geplatzt

München (dpa) - Die Verhandlungen der angeschlagenen Landesbanken WestLB und BayernLB über einen Zusammenschluss sind geplatzt. Das bestätigte die BayernLB am Donnerstag. Der Vorstand habe am Vortag beschlossen, die Fusionsprüfung nicht fortzusetzen. Die Prüfung habe zu «keinem befriedigenden betriebswirtschaftlichen Ergebnis» geführt, erklärte die BayernLB. Das Ende der Fusionsgespräche ist ein schwerer Rückschlag für die vielfach angemahnte Neuordnung in der deutschen Landesbanken- Landschaft. Die beiden Häuser in München und Düsseldorf waren in der Finanzkrise mit staatlichen Milliardenhilfen am Leben gehalten worden.

EZB bleibt trotz US-Milliardenpaket gelassen

Frankfurt/Main (dpa) - Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt sich durch die neuen Milliardenmaßnahmen der US-Notenbank nicht von ihrem geldpolitischen Kurs abbringen. Der EZB-Rat beschloss bei seiner Sitzung am Donnerstag in Frankfurt, den Leitzins im Euro-Raum auf dem Rekordtief von 1,0 Prozent zu belassen. EZB-Präsident Jean- Claude Trichet stellte am Donnerstag klar, dass die Europäische Zentralbank (EZB) an ihrem Kurs festhält und den Geldhahn allmählich zudrehen wird. «Wir haben unsere Verantwortung, wir haben unser Mandat: Preisstabilität.» US-Notenbankchef Ben Bernanke verteidigte unterdessen den umstrittenen geldpolitischen Kurs der Federal Reserve gegen scharfe Kritik. Der Kauf von weiteren Staatsanleihen für 600 Milliarden Dollar könne durchaus die lahmende Konjunktur ankurbeln, schrieb Bernanke in einem Beitrag für die «Washington Post».

Telekom-Geschäfte durchwachsen - Ausland unter Druck

Bonn (dpa) - Milliardenschwere Kosteneinsparungen und gute Geschäfte im Inland halten die Deutsche Telekom in diesem Jahr auf Kurs. «Das Geschäftsjahr 2010 ist für uns bislang alles in allem gut gelaufen», sagte Vorstandschef René Obermann am Donnerstag bei der Vorlage der Quartalszahlen. In Deutschland habe der Mobilfunk exzellente Zahlen abgeliefert und das Festnetz überzeugt. In den USA dagegen kämpft die Telekom um seine Bestandskunden und im europäischen Ausland gegen widrige Bedingungen durch Sonderabgaben und gesunkene Durchleitungsgebühren. Dennoch zeigte sich der Vorstand zufrieden. So kletterte der Konzernüberschuss bis zum Ende September 2010 von 356 Millionen auf 2,3 Milliarden Euro.

Adidas auf Erfolgsspur - Prognose erneut erhöht