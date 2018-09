Inhalt Seite 1 — Dax-Konzerne haken Krise ab Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Der Aufschwung nach der Krise verstärkt sich und gewinnt in der deutschen Industrie als auch im Dienstleistungssektor an Breite. Am Donnerstag legten vier deutsche DAX-Konzerne ihre Quartals- bzw. Neun-Monatszahlen vor.

Dabei zeigt sich, dass das Ausland mit wenigen Ausnahmen eine wichtige Stütze ist. Der Sportartikelhersteller Adidas hat nach einem starken dritten Quartal erneut seine Prognose für 2010 erhöht. Der Gewinn werde 560 bis 565 Millionen Euro erreichen - statt 520 bis 550 Millionen Euro, kündigte Vorstandschef Herbert Hainer am Donnerstag an.

Im Vorjahr hatte Adidas einen Überschuss von 245 Millionen Euro erzielt. 2010 hakt der Konzern die Wirtschaftskrise aber endgültig ab; der Umsatz soll währungsbereinigt um etwa 8 Prozent zulegen. Das neue Jahresziel hat Adidas mit einem Gewinn von 560 Millionen Euro (plus 148 Prozent) in den ersten 9 Monaten bereits erreicht.

Milliardenschwere Kosteneinsparungen und gute Geschäfte im Inland halten die Deutsche Telekom in diesem Jahr auf Kurs. «Das Geschäftsjahr 2010 ist für uns bislang alles in allem gut gelaufen», sagte Vorstandschef René Obermann am Donnerstag bei der Vorlage der Quartalszahlen. In Deutschland habe der Mobilfunk exzellente Zahlen abgeliefert und das Festnetz überzeugt. In den USA dagegen kämpft die Telekom um seine Bestandskunden und im europäischen Ausland gegen widrige Bedingungen durch Sonderabgaben und gesunkene Durchleitungsgebühren.

Dennoch zeigte sich der Vorstand zufrieden. So kletterte der Konzernüberschuss bis Ende September 2010 von 356 Millionen auf 2,3 Milliarden Euro. In den ersten neun Monaten 2010 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 46,9 Milliarden Euro (minus 3 Prozent). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern lag dagegen mit 5,7 Milliarden Euro knapp 20 Prozent im Plus. Zudem erzielte der Konzern aus seinem Programm «Save for Service» Einsparungen von 1,7 Milliarden Euro.

Florierende Geschäfte in Asien und Afrika haben dem Baustoffkonzern HeidelbergCement einen Gewinnsprung beschert. Unterm Strich verdoppelte sich das Ergebnis im dritten Quartal auf 322 Millionen Euro, teilte die Dax-Gesellschaft am Donnerstag in Heidelberg mit.

Der Umsatz kletterte von Juli bis September um 13 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen. Demnach peilt HeidelbergCement nach den schweren Umsatz- und Ergebniseinbrüchen im Krisenjahr 2009 wieder Zuwächse an. Die Ziele wollte Unternehmenschef Bernd Scheifele jedoch nicht konkretisieren. An seinem Sparprogramm will der Konzern festhalten. Neben den Sparzielen setzt der HeidelbergCement-Chef auf den Ausbau des Geschäfts vor allem in Schwellenländern. So will Scheifele vor allem die Zement-Kapazitäten in Asien, Afrika und Osteuropa bis 2012 um 20 Millionen Tonnen erhöhen.