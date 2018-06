Inhalt Seite 1 — Vierter Sieg: VfB Stuttgart stürmt in K.o.-Runde Seite 2 Auf einer Seite lesen

Getafe (dpa) - In der Bundesliga nur auf dem Relegationsplatz, in der Europa League dagegen schon eine Runde weiter: Der VfB Stuttgart hat mit dem hochverdienten 3:0 (1:0) beim spanischen Club FC Getafe die Gruppenphase des Wettbewerbs vorzeitig gemeistert.

Ciprian Marica (26. Minute), «Joker» Timo Gebhart (65.) und Martin Harnik (76.) sorgten für den vierten Sieg im vierten Spiel. Den Stuttgartern ist damit der erste Platz in der Gruppe H kaum noch zu nehmen. Sie können sich bis zum Ende der Hinrunde ganz auf den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga konzentrieren. Zwei Wermutstropfen trübten allerdings die Freude: Torschütze Marica sah in der 79. Minute Rot, weil er seinem Gegenspieler am Ohr zog. Zudem musste Serdar Tasci mit Verdacht auf Muskelfaserriss im Oberschenkel vom Platz (58.).

«Wir sind froh, dass wir qualifiziert sind, aber wir können uns nur ein paar Stunden freuen. Am Sonntag haben wir wieder ein wichtiges Spiel», sagte Marica, für den die Diskrepanz zwischen Bundesliga und Europa auch rätselhaft ist: «Das kannst du nicht erklären.» Das galt auch für seinen Platzverweis. Marica: «Das war maximal eine Gelbe Karte.»

Der Bundesliga-16. wirkte diesmal deutlich selbstbewusster als beim jüngsten 0:2 in Wolfsburg. Die Schwaben spielten keineswegs auf ein 0:0, das ihnen schon zum Weiterkommen gereicht hätte, sondern suchten von Anfang an die Initiative. Schon zur Pause hätte der VfB höher führen können. Getafe stand nach nur einem Sieg unter größerem Druck. Doch gemessen daran tat die Mannschaft von Trainer Michel - der ehemaligen Legende des großen Nachbarn Real Madrid - zu wenig.

Als eine Art Glücksbringer erwies sich der ehemalige Stuttgarter Sami Khedira. Er hatte seine ehemaligen Kollegen am Mittag zum Essen im Hotel besucht. Zum Spiel konnte er am Abend wegen eines Termins mit seinem neuen Verein Real Madrid aber nicht kommen.

Mit Blick auf das wichtige Spiel am Sonntag gegen Werder Bremen schonte Trainer Jens Keller in Getafe einige aktuelle VfB-Stars. Die Nationalspieler Cacau und Christian Träsch blieben ebenso auf der Bank wie zunächst Gebhart, Christian Gentner und Georg Niedermeier.

«Wir wollen nicht, dass einer in eine größere Verletzung hineingetrieben wird», hatte Keller vor der Partie gesagt. Denn mit Khalid Boulahrouz, Pawel Pogrebnjak, Stefano Celozzi, Philipp Degen, Daniel Didavi und Elson ist seine Ausfallliste schon lang genug. Für sie bekamen Patrick Funk und Mamadou Bah eine Bewährungschance. Kapitän Matthieu Delpierre kehrte nach knapp fünf Wochen, in denen ihn Knieprobleme und eine Rotsperre lahm legten, ins Team zurück.