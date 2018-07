Berlin (dpa) - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat die Entscheidung der US-Notenbank kritisiert, mit dem Kauf von Staatsanleihen die schwache Wirtschaft anzukurbeln. Er glaube nicht, dass die Probleme damit gelöst werden könnten, sagte Schäuble im ZDF. Die US-Notenbank habe bereits in der Vergangenheit «unendlich viel Geld in die Wirtschaft» gepumpt. Die Ergebnisse seien trostlos. Der Arbeitsmarkt sei weiter schwierig und die Lage der Wirtschaft schlecht. Die US-Notenbank will Staatsanleihen für 600 Milliarden Dollar kaufen.

