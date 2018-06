Schmalkalden (dpa) - In den riesigen Erdtrichter im thüringischen Schmalkalden sollen heute die ersten Ladungen Kies gekippt werden. Zunächst muss aber an der steilen Hangstraße das Plateau für den tonnenschweren Spezialbagger fertig sein. Danach können die ersten Laster anrollen. Das Zuschütten des 20 Meter tiefen Lochs wird nach Angaben des Landrats wohl mehrere Wochen dauern. Der Krater war in der Nacht zum Montag in einer Wohnsiedlung aufgebrochen. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt.

