Singapur (dpa) - In Singapur ist ein Riesen-Airbus A380 nach einer Explosion in der Luft notgelandet. Verletzt wurde nach ersten Angaben der indonesischen Zivilluftfahrtbehörde niemand. An Bord waren 459 Menschen. Die Maschine musste um kurz vor 5.00 Uhr deutscher Zeit notlanden. Das Flugzeug der australischen Gesellschaft Qantas war knapp zwei Stunden vorher in Singapur gestartet, um nach Sydney zu fliegen. Nach Angaben von Qantas gab es ein Problem am Triebwerk.

