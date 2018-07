Sydney (dpa) - Nach einer Notlandung in Singapur hat die australische Fluggesellschaft Qantas reagiert und zunächst alle Flüge mit A380-Maschinen eingestellt. Einer ihrer Riesenairbus-Flüge hatte am Morgen seinen Flug Richtung Sidney abbrechen müssen. Es gab Probleme mit einem der Triebwerke. Große Metallstücke rissen ab. Niemand der 459 Menschen an Bord wurde verletzt. Eine andere Maschine soll die Menschen nun nach Sydney fliegen. Die Lufthansa prüft ihr weiteres Vorgehen. Auch sie hat A380-Flüge im Angebot.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.