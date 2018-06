Berlin (dpa) - Nach den jüngsten Paketbombenfunden fordern führende Politiker mehr Polizeikräfte. Die Polizeigewerkschaften würden zurecht beklagen, dass in den letzten Jahren fast 10 000 Stellen gestrichen worden seien. Das sagte Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger im TV-Interview. In Athen ist mittlerweile die 14. Paketbombe aufgetaucht. Die Fahndung nach den Drahtziehern läuft weiter auf Hochtouren. Zwei mutmaßliche Täter sind in Untersuchungshaft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.