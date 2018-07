Inhalt Seite 1 — Gladbach will sich gegen Bayern «nicht eingraben» Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Ein Klassiker ist es immer noch, doch die Zeiten haben sich geändert: Besondere Angst kann Borussia Mönchengladbach dem FC Bayern München in diesen Tagen nicht bereiten.

Die Mannschaft von Trainer Michael Frontzeck ist Tabellenletzter der Fußball-Bundesliga und wartet seit acht Meisterschaftspartien auf einen Sieg. Der Bayern-Auftritt in der Champions League hinterließ weitere Spuren. «Es war erstaunlich, mit welcher Leichtigkeit sie die Partie für sich entschieden haben», meinte Frontzeck, dem auch bei einer Niederlage nicht das Aus auf dem Bökelberg droht.

Gerade mal 0,95 Punkte holt Frontzeck durchschnittlich. Gegen die Münchner muss er auch noch auf acht Spieler verzichten, die entweder verletzt oder gesperrt sind. Der bis dato letzte Heimsieg gegen die Bayern liegt auch schon sechs Jahre zurück (2:0 am 30. Oktober 2004).

Allerdings haben sich die Bayern-Hoffnungen auf die vorzeitige Rückkehr der verletzten Holger Badstuber und Franck Ribery zerschlagen. Beide Spieler werden in Mönchengladbach nicht dabei sein. «Da ist viel Optimismus verbreitet worden», sagte Münchens Trainer Louis van Gaal bei einer Pressekonferenz in Düsseldorf. Demnach tritt der Rekordmeister mit der Elf vom 3. November an, im Kader bleibt auch David Alaba.

Der Coach betonte, dass man den Gegner auf keinen Fall unterschätzen werde. «Ich erwarte einen Tabellenletzten, der auch die Wende schaffen kann. In der Bundesliga kann jeder jeden schlagen», sagte van Gaal.

Von vornherein wollen sich die Gladbacher ohnehin nicht geschlagen geben. «Es wird nicht so sein, dass wir uns verstecken, im eigenen Sechzehner eingraben und zusätzlich vier Abwehrspieler einbauen», prophezeite Frontzeck. Herz, Leidenschaft, Organisation und Disziplin - mit diesen Zutaten will er den Bayern die Suppe versalzen.

Allerdings dürfte der Hunger der Münchner durch das 4:0 in der Champions League und den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale keinesfalls gestillt sein. Was international klappt, soll endlich auch auf der nationalen Bühne gelingen. Erst recht bei den Borussen. «In Gladbach haben wir in der Vergangenheit nicht so oft gewonnen, da wollen wir am Samstag wieder mal drei Punkte holen», kündigte Bastian Schweinsteiger an. «Aber es wird nicht so einfach dort zu gewinnen, die Gladbacher benötigen die drei Punkte genauso wie wir.»