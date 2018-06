Valognes (dpa) - Atomkraftgegner und Polizisten rüsten sich: Der Castor-Transport mit hoch radioaktivem Atommüll soll heute aus Frankreich nach Gorleben starten. In Deutschland sollen etwa 16 500 Polizisten zur Sicherung des Transports eingesetzt werden. Die Atomkraftgegner rechnen am Wochenende mit etwa 30 000 Demonstranten im Wendland. Die Deutsche Polizeigewerkschaft und der Bund der Steuerzahler forderten die Energiekonzerne auf, sich an den Kosten für den Atommüll-Transport zu beteiligen. Dieser koste den Steuerzahler weit über 50 Millionen Euro, hieß es.

