Schmalkalden (dpa) - Der Krater im südthüringischen Schmalkalden könnte schon am Sonntagabend mit Kies gefüllt sein. «Die Arbeiten laufen hervorragend», sagte der Landrat, Ralf Luther. Zunächst war erwartet worden, dass das Erdloch erst in den nächsten sieben Tagen gefüllt ist. 3500 Tonnen Kies seien bereits in das Loch geschüttet worden, so Luther. Neuesten Schätzungen zufolge werden insgesamt wohl weniger als 30 000 Tonnen gebraucht. Seit gestern Morgen rollen ununterbrochen Lastwagen mit den Steinen zu dem Erdloch.

