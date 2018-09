Inhalt Seite 1 — Rekordprotest im Wendland erwartet Seite 2 Auf einer Seite lesen

Gorleben (dpa) - Begleitet von Protesten mit Rekordbeteiligung hat der Castor-Transport mit hoch radioaktivem Atommüll für das Zwischenlager Gorleben seine Fahrt durch Deutschland fortgesetzt. Bei einer Anti-Atom-Demonstration kamen am Samstag in Dannenberg zehntausende Menschen zusammen - so viele wie nie zuvor.

Die Veranstalter sprachen von 50 000 Demonstranten, die Polizei zählte rund 25 000. Am Rande der Kundgebung kam es zu ersten Ausschreitungen: Die Polizei setzte Schlagstöcke und Pfefferspray gegen rund 150 Demonstranten ein.

Im Wendland bereiteten sich Demonstranten darauf vor, die Fahrt der Atommüll-Container an diesem Sonntag möglichst lange zu blockieren. Die heiße Protestphase beginnt, wenn der Zug Dannenberg erreicht hat. Die Castoren werden dort auf Lastwagen umgesetzt und müssen die letzen 20 Kilometer bis ins Zwischenlager auf der Straße zurücklegen.

Der aus Frankreich kommende Zug mit den elf Spezialbehältern passierte am Samstag um 13.54 Uhr im baden-württembergischen Kehl die Grenze. Im Bahnhof Kehl stand der Zug dann für Rangierarbeiten fast vier Stunden lang. Dann setzte er seine Fahrt fort und rollte dabei auch über eine Brücke, von der sich Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace abgeseilt hatten. Später passierte er unbehindert Karlsruhe, obwohl dort zunächst laut Polizei Atomkraftgegner die Sperren entlang der Gleise regelrecht überrannt hatten.

Im rheinland-pfälzischen Berg an der deutsch-französischen Grenze, wo der Zug auch hätte ankommen können, demonstrierten am Samstag rund 2000 Atomkraftgegner. Später zogen nach Polizeiangaben rund 1500 Menschen zur Bahnstrecke, durchbrachen die Absperrung und besetzten vorübergehend die Gleise, um den Castor-Transport aufzuhalten. Der Zug änderte aber kurzfristig seine Route. Daraufhin brach die Polizei eine begonnene Räumung der Gleise ab.

Bei der Demonstration in Dannenberg protestierten Atomkraftgegner aus ganz Deutschland gegen den Kurs von Schwarz-Gelb und die längeren Laufzeiten der Kernkraftwerke. «Der heutige breite Protest zehntausender Menschen zeigt: Die Bevölkerung duldet keine Klientelpolitik für Atomkonzerne auf Kosten ihrer Sicherheit», erklärten die Veranstalter.

Die Suche nach einem Atomendlager löste zugleich einen heftigen Streit zwischen Regierung und Opposition aus. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisierte Auswüchse bei den Atomprotesten. SPD-Chef Sigmar Gabriel forderte die Kanzlerin auf, nach Gorleben zu kommen und sich den Demonstranten zu stellen.