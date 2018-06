Augsburg (dpa) - Die Jung-Trainer Christian Ziege und Michael Wiesinger haben die Regeln des Profigeschäfts mit aller Konsequenz zu spüren bekommen. Innerhalb weniger Stunden wurden die Coaches von Arminia Bielefeld und des FC Ingolstadt in der 2. Fußball-Bundesliga entlassen.

Für beide Ex-Profis des FC Bayern München war die Demission keine Überraschung. Der einstige Fußball-Europameister Ziege erhielt seine Beurlaubung unmittelbar nach dem 0:3 der Arminia beim Aufstiegsanwärter FC Augsburg. «Ich hatte ja genug Zeit, mich darauf vorzubereiten», nahm Ziege sein Trainer-Aus bei den Ostwestfalen äußerlich gelassen. Nach dem Aus für Markus Schupp - der ebenso einst beim Rekordchampion FC Bayern spielte - beim Karlsruher SC sind damit binnen nur sechs Tagen bereits drei Trainer-Entlassungen im Fußball-Unterhaus perfekt.

Nach acht sieglosen Spielen ereilte Ziege beim Schlusslicht Bielefeld das Aus mit Ansage. Die Vereinsführung der Ostwestfalen hatte von dem 38-Jährigen ultimativ gefordert, aus drei Spielen zwei Siege zu holen. Nach der 1:2-Heimpleite gegen Union Berlin war das glatte, aber unglückliche 0:3 in Augsburg dann zu viel: «Er hatte die klare Vorgabe, sechs Punkte zu holen. Das ist nicht gelungen», betonte Geschäftsführer Ralf Schnitzmeier.

«Jetzt werde ich mir meine Familie packen und erst einmal durchschnaufen», sagte Ziege, der erst zu Saisonbeginn einen Vertrag bis 2012 bei den Ostwestfalen unterschrieben hatte. Als heißeste Anwärter auf seine Nachfolge werden unter anderem Ewald Lienen und Rudi Bommer gehandelt.

Nur knapp drei Stunden zuvor hatte es Wiesinger beim Zweitliga- Aufsteiger Ingolstadt erwischt. «Die Entscheidung fiel uns schwer», sagte Geschäftsführer Harald Gärtner nach einer Vereinssitzung. Am Freitag hatte der Aufsteiger sein Heimspiel gegen Energie Cottbus unglücklich mit 1:2 verloren und damit die vierte Niederlage in Serie erlitten. Wiesinger hatte das Unheil kommen sehen: «Die Mannschaft hat wieder aufopferungsvoll gekämpft. Aber sie belohnt sich einfach nicht für ihren Aufwand.»

Zusammen mit dem glücklosen Coach wurde auch dessen Assistent Uwe Wolf mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Zur Begründung für die Trennung von Wiesinger führte der Verein auch dessen aktuellen Trainer-Lehrgang in Köln an. Durch diese «Doppelbelastung» habe sich die aktuelle Situation noch verschärft. Ein Nachfolger für Wiesinger, der die Oberbayern zurück in die 2. Liga geführt hatte, soll voraussichtlich Mitte der kommenden Woche präsentiert werden. Als möglicher Anwärter gilt Benno Möhlmann, der auch ein Kandidat in Bielefeld sein soll.