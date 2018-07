Rom (dpa) - Die belgisch-französische Produktion «Kill Me Please» von Olias Barco ist in Rom mit dem «Goldenen Marc Aurel» des Filmfestes der Ewigen Stadt ausgezeichnet worden. Der Streifen beschäftigt sich mit schwarzem Humor mit den Themen Selbstmord und Sterbehilfe.

Einen Sonderpreis der Jury erhielt der deutsche Film «Poll» von Chris Kraus («Vier Minuten»). «Poll» ist ein Gut in Estland, auf dem sich im Sommer 1914 die 14-jährige Oda in einen jungen estnischen Anarchisten verliebt.

Zum Ende des fünften Filmfestivals am Tiber vergab die fünfköpfige internationale Jury außerdem den Preis des besten Schauspielers an den Italiener Tony Servillo für seine Leistung in dem Streifen «Una vita tranquilla» von Claudio Cupellini. Den «Goldenen Marc Aurel» für die beste Schauspielerin» erhielten die Darstellerinnen des spanischen Films «Las buenas hierbas» von María Novaro.

Das Festivals zeichnete sich diesesmal mehr durch Proteste gegen Kürzungen im Kulturhaushalt als durch Glanz und Glamour aus. Zum Auftakt hatte eine Gruppe von Regisseuren und Schauspielern stundenlang den Roten Teppich blockiert. Sie waren von der künstlerischen Leiterin des Festivals, Piera Detassis, vorgelassen worden, während sich die Stars Keira Knightley und Eva Mendes - Hauptdarstellerinnen in der Dreiecksgeschichte «Last Night» der iranischen Regisseurin Massy Tadjedin - mit dem Hintereingang begnügen mussten.

Insgesamt 16 Filme waren im Wettbewerb des diesjährigen Festivals, das sich im wesentlichen als Publikumsfest versteht. Den Vorsitz der internationalen Jury hatte der italienische Regisseur und Schauspieler Sergio Castellitto inne. Zu den Mitgliedern der Jury gehörten unter anderem der deutsche Autor und Filmregisseur Edgar Reitz und der britische Schriftsteller Patrick McGrath. Nach Angaben der Organisatoren besuchten mehr als 100 000 Menschen das neuntägige Spektakel.

Homepage Filmfest