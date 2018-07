Istanbul (dpa) - Der Reiseveranstalter Tui hat für die kommende Sommersaison steigende Preise angekündigt. Urlaubsziele auf der Kurz- und Mittelstrecke würden 2011 im Vergleich zu diesem Sommer um durchschnittlich 2,5 Prozent teurer, sagte Deutschland-Chef Volker Böttcher.

Bei Fernzielen müsse mit Aufschlägen von 3 Prozent gerechnet werden, kündigte er bei der Vorstellung der Sommerkataloge am Samstag in Istanbul an. Verantwortlich für die steigenden Preise sei die Luftverkehrssteuer, sagte Böttcher. Sie sei ein ordnungspolitischer Fehler. Ohne die Abgabe wären die Preise nahezu stabil geblieben.

Die gute Konjunkturlage beschert Tui Deutschland in diesem Winter ein sattes Plus bei den Buchungen. Bisher seien zehn Prozent mehr Reisen verkauft worden als im Vorjahr, teilte der größte deutsche Veranstalter weiter mit. Bei den Fernreisen hätten die Buchungen um 30 Prozent angezogen, für die wichtigen Reiseziele Türkei und Mallorca hätten 15 Prozent mehr Urlauber gebucht als in diesem Sommer. Der Trend zu Last-Minute-Reisen, der den Gewinn der Veranstalter schmälert, sei rückläufig.

Auch für den Sommer 2011 hofft Tui, mehr Reisen zu verkaufen. Böttcher sieht für die kommenden Jahre besonders die Fernreisen als Wachstumsmarkt - obwohl die Luftverkehrsabgabe in diesem Bereich am höchsten ist. Zur Fernreise-Strategie gehört auch die Übernahme des Veranstalters Boomerang Reisen (Trier). Vor kurzem erwarb Tui 49 Prozent der Anteile an dem Spezialisten für Australien und Neuseeland. In einem weiteren Schritt will Tui sich die Mehrheit der Anteile sichern.

Ansonsten seine vorerst keine Zukäufe geplant, erklärte Böttcher. Man wolle organisch wachsen, bei der Spezialtouristik wie Flusskreuzfahrten und bei exklusiven Hotelmarken.