Gelsenkirchen (dpa) - Erst beschimpft, dann gefeiert. Sichtlich erleichtert genossen die Profis des FC Schalke 04 um Matchwinner Raúl die Ovationen der Fans und kosteten die zuletzt schmerzlich vermisste Zuwendung nach dem ersten Heimsieg der Bundesliga-Saison auf einer Ehrenrunde aus.

«Das war eine Erlösung für die Mannschaft, aber auch für mich», gestand Trainer Felix Magath, dem nach dem 3:0 (1:0) gegen Aufsteiger FC St. Pauli eine Last von den Schultern fiel. Für Christoph Metzelder war der Sieg an seinem 30. Geburtstag «ein kleiner Schritt» aus dem Tabellenkeller: «Gut für das Punktekonto, das Selbstvertrauen und für die Schalker Seele, die zuletzt sehr gelitten hat.»

Mit seinem ersten Liga-Doppelpack (14./81.) unterstrich Raúl, um dessen Rolle nach der blamablen Champions-League-Nullnummer in Tel Aviv eine Diskussion entbrannt war, seinen Wert als Vollstrecker. Magath hatte sich vom spanischen Superstar «mehr Aktionen im Strafraum» gewünscht - und prompt klappte es: Beim 1:0 rutschte er in eine Hereingabe von Atsuto Uchida, und kurz vor Schluss war Raúl nochmals zur Stelle. «Ich habe meinen Torriecher nicht verloren», meinte der Europapokal-Rekordschütze. «Glücklich und zufrieden» widmete er den Sieg den Fans: «Ich hoffe, dass es der Anfang einer Serie war.»

Zuletzt hatte der von Magath mit allen Freiheiten ausgestattete 33-Jährige sich oft ins Mittelfeld zurückfallen lassen, fehlte dann aber in der Spitze als Partner von Klaas-Jan Huntelaar, dessen 2:0 (53.) Schalke endgültig auf die Siegesstraße brachte. Der Niederländer traf in seinem neunten Bundesligaspiel schon zum sechsten Mal und war froh, Raúl an vorderster Front an seiner Seite zu haben. «Wenn die Flanken kommen, ist es einfacher mit zwei Stürmern. Raúl hat gezeigt, dass er im Strafraum gefährlich ist.»

Vor der Partie hatte Magath ein Gespräch mit Raúl über dessen taktische Ausrichtung. «Er braucht aber keine Tipps und Hinweise von mir», betonte der Trainer. Es sei grundsätzlich «positiv», dass er dem Team im Mittelfeld helfen wollte. «Aber ich habe ihm gesagt, dass er sich in diesem Bestreben sich nicht zu viel hinten aufhalten soll. Er ist ein Torjäger und hat seine Stärken am und im Strafraum. Deshalb freue ich mich, dass er gleich doppelt getroffen hat.» Raúl selbst empfand die Diskussion nicht als Kritik. «Das gehört dazu. Der Trainer vertraut mir. Wir reden sehr viel.»

Erstmals in der Saison machte sich auf Schalke Aufbruchsstimmung breit. Alle hoffen auf eine Signalwirkung für die nächsten Wochen. «Wir können optimistischer nach vorn schauen», sagte Magath. Doch Metzelder warnte auch davor, den Sieg gegen den Aufsteiger zu hoch zu hängen. Man befinde sich weiter in prekärer Lage. «Wir müssen uns weiter reinkämpfen und arbeiten. Es ist spät, aber nicht zu spät.»

Enttäuscht traten die Kiez-Kicker die Heimreise nach der dritten Niederlage in Serie an. Holger Stanislawski war restlos bedient, weil seine schon dreimal auswärts siegreiche Elf dem angeschlagenen Revierclub als Aufbaugegner diente. «Wir haben hundertprozentige Chancen verpasst, weil wir nicht zielstrebig und konsequent genug waren. Und bei zwei Gegentoren haben wir geträumt», schimpfte der Trainer. «Wir müssen unbedingt aus unsere Fehlern lernen. Denn wenn man in der Bundesliga träumt, kann das böse enden.»