Hamburg (dpa) - Der Hamburger SV hat seinen Durchhänger überwunden. Mit dem 2:1 (1:1) gegen 1899 Hoffenheim stellten die Hanseaten wieder den Anschluss an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga her. Vor 54 162 Zuschauern köpfte Mladen Petric das verdiente Siegtor nach 83 Minuten.

Zuvor hatten Sejad Salihovic (6.) per Foulelfmeter für Hoffenheim und Heiko Westermann (45.) für den HSV getroffen. Mit 18 Punkten zogen die Norddeutschen mit den Kraichgauern gleich. «Ich habe ein gutes Spiel von beiden Mannschaften gesehen», sagte HSV-Trainer Armin Veh, zeigte sich aber begeistert vom Einsatz seiner Elf in den zweiten 45 Minuten.

1899-Coach Ralf Rangnick musste wegen einer Bauchmuskelverletzung von Tom Starke kurzfristig umplanen und stellte Daniel Haas ins Tor. Abwehrspieler Josip Simunic fiel wegen eines Fersensporns als Einziger aus. Der zuletzt gesperrte Salihovic kehrte in die Startelf zurück und verdrängte Gylfi Sigurdsson zunächst auf die Bank.

Als sich der auf drei Positionen veränderte und mit drei Stürmern angetretene HSV noch sammelte, nutzten die Gäste einen umstrittenen Foulelfmeter zur Führung: Jonathan Pitroipa hatte Demba Ba im Strafraum mit einem Rempler zu Fall gebracht. Salihovic verwertete eiskalt und markierte damit das erste Tor für seinen Club am Volkspark. Zuvor hatte schon Peniel Mlapa die Führung auf dem Fuß. «Idealer hätte es nicht beginnen können», sagte Rangnick, «obwohl auch Mlapa schon hätte treffen können.» Er gab allerdings zu, dass der Elfmeter etwas glücklich war: «Ob er überall gepfiffen wird, weiß ich nicht.»

Die Gastgeber waren nicht nur schockiert über das frühe Gegentor, ihnen war zudem anzumerken, dass trotz der Rückkehr von David Jarolim und Zé Roberto wichtige Eckpfeiler fehlen. Nach 17 Minuten hatte Paolo Guerrero eine Ausgleichschance, als er einen Abschlag von Jaroslav Drobny annahm, aber bedrängt von Andreas Beck zu spät zum Abschluss kam und nur das Außennetz traf. Fünf Minuten später köpfte Westermann im Strafraum einen Mitspieler an.

Kurz vor dem Pausenpfiff nutzte der Kapitän eine Vorlage von Petric zum verdienten Ausgleich. Die Flanke war von Guy Demel gekommen, Petric verlängerte so gut, dass der Innenverteidiger den Ball nur noch über die Torlinie zu drücken brauchte. Piotr Trochowski (49./59.) kam mit Elan aus der Kabine, zog einen gefühlvollen Schuss am Tor vorbei und prüfte zehn Minuten später per Freistoß Haas. Ba (55.) traf für die Gäste wiederum die Latte. Dennoch machten die Hausherren deutlich mehr Druck als in der ersten Halbzeit und hatten mehr Spielanteile.

Ohne Fortune vor dem Tor blieb aber auch Guerrero, dessen gute Hereingabe Beck zu fassen bekam. Seine gute Form unterstrich der schnelle Pitroipa, als er sich auf der rechten Seite mit einem Sprint durchsetzte und eine exzellente Vorlage für Petric gab. Dem Kroaten, der unter der Woche im Training umgeknickt war, fehlte aber die Spritzigkeit - er verpasste knapp.