Mannheim (dpa) - Der Castor-Transport hat die Landesgrenze von Baden-Württemberg nach Hessen passiert. Der Zug mit dem hoch radioaktiven Atommüll ist auf dem Weg ins niedersächsische Zwischenlager Gorleben. Bei einer Anti-Atom-Demonstration in Dannenberg kamen heute zehntausende Menschen zusammen - so viele wie nie zuvor. Am Rande der Kundgebung kam es zu ersten Ausschreitungen: Die Polizei setzte Schlagstöcke und Pfefferspray gegen rund 150 Demonstranten ein.

