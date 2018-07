Frankfurt/Main (dpa) - Fußball-«Kaiser» Franz Beckenbauer ist auf dem Deutschen Sportpresseball in Frankfurt am Main zur «Legende des Sports» ernannt worden. Er freue sich über jede Auszeichnung, sagte Beckenbauer, aber beim Wort Legende habe er gemischte Gefühle. Meistens sei man dann schon tot oder habe einen langen grauen Bart. Beckenbauer ist nach Oliver Kahn, Boris Becker und Heiner Brand der vierte Sportler, der für sein Lebenswerk ausgezeichnet wird. Die Auszeichnung «Sportler mit Herz» ging an den derzeit verletzten Nationalmannschafts-Kapitän Michael Ballack.

