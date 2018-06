Berlin (dpa) - Nun ist es offiziell: Renate Künast will im kommenden Jahr die erste Grünen-Regierungschefin von Berlin werden. Sie sei bereit und kandidiere für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin von Berlin, sagte die Bundestags-Fraktionschefin der Grünen am Abend in Berlin. Künast kritisierte die Politik von Amtsinhaber Klaus Wowereit und sagte, die Zeit sei reif für einen Wechsel. In Umfragen liegen die Berliner Grünen zur Zeit deutlich vor Wowereits SPD. Gewählt wird im September 2011.

