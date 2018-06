Neu Delhi (dpa) - Vier Tage nach seiner Niederlage bei den Kongresswahlen beginnt US-Präsident Barack Obama heute seinen Besuch in Indien. Zum Auftakt seiner Asien-Reise will Obama in Mumbai unter anderem der Opfer der Terrorserie vor knapp zwei Jahren gedenken. Damals hatten Attentäter aus Pakistan 166 Menschen getötet, darunter drei Deutsche. In Mumbai stehen außerdem Wirtschaftsgespräche im Mittelpunkt. Morgen will Obama zu Gesprächen mit Premierminister Manmohan Singh und Präsidentin Pratibha Patil nach Neu Delhi reisen.

