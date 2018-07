Berlin (dpa) - Die bekanntgewordenen Sicherheitslücken im Luftfrachtverkehr sind nach Aussagen von Experten den deutschen Sicherheitsbehörden seit Jahren bekannt. Ein ranghoher Mitarbeiter des Luftfahrt-Bundesamtes sagte dem «Focus», die Sicherheitsbehörden seien spätestens seit 2006 über die Probleme informiert. Bis heute reichten die Ressourcen nicht aus, um Anschlagsrisiken rechtzeitig erkennen zu können. Vor einer Woche waren zwei Sprengsätze in Luftpostsendungen in Dubai und Großbritannien entdeckt worden. Eines der Pakete wurde am Flughafen Köln-Bonn umgeladen.

