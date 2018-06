Dannenberg (dpa) - Vor der Ankunft des Castor-Transports mit Atommüll in Gorleben haben am Vormittag im niedersächsischen Wendland die Protestaktionen begonnen. Atomkraftgegner machten sich mit mehr als 100 Traktoren auf dem Weg zur großen Anti-Atom- Demonstration am Nachmittag in Dannenberg. Die Bürgerinitiativen erwarten rund 40 000 Menschen im Wendland - so viele wie seit 30 Jahren nicht. Bereits Stunden vor der großen Demonstration sperrte die Polizei Straßen, Polizeihubschrauber kreisen über der Region. Mehr als 16 000 Einsatzkräfte sind in Bereitschaft.

