Santiago de Compostela (dpa) - Papst Benedikt XVI. ist zu einem Spanien-Besuch in Santiago de Compostela eingetroffen. Er wurde auf dem Flughafen des Wallfahrtsorts im Nordwesten des Landes vom spanischen Kronprinzen Felipe und Prinzessin Letizia begrüßt. An der Straße vom Flughafen zur Kathedrale der Stadt warteten Zehntausende von Menschen auf das Oberhaupt der katholische Kirche. Der 83-jährige Pontifex will zu Beginn seines zweitägigen Spanien-Besuchs die zwölf Kilometer lange Strecke im «Papamobil» zurücklegen und am Nachmittag auf einem Platz vor der Kathedrale eine Messe abhalten.

