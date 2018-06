Washington (dpa) - Al-Kaida im Jemen hat sich zu den vereitelten Paketbomben-Anschlägen auf jüdische Einrichtungen in den USA bekannt. Das habe die Terrororganisation auf einschlägigen Islamisten-Seiten im Internet angegeben, berichtet eine auf deren Auswertung spezialisierte Organisation in Washington. Vor einer Woche waren zwei versteckte Sprengsätze in Luftpostsendungen in Dubai und Großbritannien entdeckt worden. Al-Kaida soll auch die Verantwortung für den Absturz eines US-Frachtflugzeugs im September in Dubai übernommen haben.

