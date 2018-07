Schmalkalden (dpa) - Endspurt am Erdkrater von Schmalkalden: In dem durch einen Erdfall entstandenen riesigen Loch sind auf der bislang verfüllten Kiesschicht stabilisierende Geomatten verlegt worden. Mit Drahtseilen und Bergsteiger-Ausrüstung helfen Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks dabei, die Geflechte auszulegen, wie Landrat Ralf Luther berichtete. Über den Matten soll dann weiterer Kies aufgeschüttet werden. Der Krater könnte bereits morgen Abend verfüllt sein. Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht wird am Vormittag zu einer Besichtigung erwartet.

