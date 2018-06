Washington (dpa) - Niemals zuvor sind mehr US-Banken pleite gegangen: Das 142. Kreditinstitut in diesem Jahr hat nun aufgeben müssen. Der Pierce Commercial Bank aus Tacoma im US-Bundesstaat Washington war wie so vielen Konkurrenten zuvor das Geld ausgegangen. Die US-Einlagensicherung FDIC schloss die Bank und rettete das Ersparte der Kunden. Auch zwei weitere kleinere Geldhäuser in Maryland und Kalifornien mussten gestern schließen. Die großen Wall-Street-Häuser überlebten dagegen dank milliardenschwerer Hilfen der US-Regierung.

