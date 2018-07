Frankfurt/Main (dpa) - Ein Mitglied der Zeugen Jehovas ist in Frankfurt von einem Glaubensbruder erstochen worden. Der 45-Jährige war Polizeiangaben zufolge bei einem gemeinsamen Essen im Gemeindezentrum im Frankfurter Stadtteil Heddernheim mit einem 22- Jährigen in Streit geraten. Dabei griff der Jüngere ein Messer von der Kuchentheke und stach seinem Kontrahenten zweimal in die Brust. Anschließend flüchtete er. Wieso es zu dem Streit kam, ist unklar.

