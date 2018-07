Dannenberg (dpa) - Buchautorin Charlotte Roche unterstützt die umstrittene Kampagne «Castor schottern», die zum massenhaften Entfernen von Steinen aus dem Gleisbett aufruft.

«Ich habe den Aufruf unterschrieben», bestätigte sie am Samstag in Dannenberg der dpa. «Ich bin gegen Gewalt gegen Polizisten, aber absolut für Sachbeschädigung im Dienste der guten Sache», sagte sie. «Ich hoffe, dass viele Leute am Montag nicht zur Arbeit gehen und den Zug stoppen», wünschte sich Roche am Rande der größten Anti-Atom- Demonstration, die die Region je gesehen hat.

Fürs Schottern äußerte auch der ebenfalls ins Wendland gekommene «Ärzte»-Sänger Bela B. Verständnis. «Ich finde, Schottern ist eine legitime Aktion. Schotter kann man nachkippen, aber Schäden durch Atomstrahlung sind schwerer zu beheben», sagte der Musiker. «Es gibt in diesem Land nur noch eine Minderheit, die Atomstrom will.»

Die Staatsanwaltschaft Lüneburg hatte angekündigt, gegen alle Unterzeichner des Aufrufs Ermittlungsverfahren einzuleiten. Mit der Aktion soll ein Befahren der für den Personenverkehr gesperrten Bahnstrecke im Wendland verhindert und der Castor-Zug aufgehalten werden.