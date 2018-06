London (dpa) - Gwyneth Paltrow, Kate Moss und Victoria Beckham hatten das Nachsehen: Die am besten gekleidete Frau der Welt ist nach Meinung der Fachleute vom US-Modemagazin «Harpers Bazaar» die britische Schauspielerin Carey Mulligan (25). Jury-Mitglied Erdem Moralioglu war fasziniert: Mulligan wirke wie eine 60er-Jahre-Diva, nur moderner.

Die Mimin («An Education») war bereits nach ihrem Auftritt bei der Oscar-Verleihung im Februar, als sie in einer schwarzen Prada-Robe erschienen war, für ihren Modegeschmack gelobt worden. Erst vor kurzem hatte sie der britischen «Daily Mail» aber noch gesagt, sie werde viel lieber als Schauspielerin wahrgenommen denn als «jemand, der ein Kleid trägt». In der Liste der am besten angezogenen Frauen kam Ex-Spice-Girl Victoria Beckham auf Platz zwei, gefolgt von Supermodel Yasmin Le Bon.