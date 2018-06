Barcelona (dpa) - Benedikt XVI. hat Spanien schon zum zweiten Mal besucht. Der Papst schätzt das Land, aber es bereitet ihm einige Sorgen - wie Europa überhaupt: Die Alte Welt müsse sich wieder Gott öffnen. Mit einem historischen Vergleich stieß er bei der Visite auf scharfe Kritik.

In Barcelona weihte der Papst den weltbekannten Sakralbau Sagrada Família in Barcelona und erhob die Kathedrale zur Basilika. In einer heiligen Messe erhielt das Oberhaupt der katholischen Kirche am Sonntag symbolisch die Schlüssel zu diesem Meisterwerk des Architekten Antoni Gaudí (1852-1926).

Etwa 7000 Gläubige verfolgten die Zeremonie in dem noch unfertigen Gotteshaus, mit dessen Bau vor 128 Jahren begonnen worden war. Er hoffe, dass der Glauben in Europa eine neue Kraft erhalte, sagte der Papst zum Abschluss seines zweitägigen Spanien-Besuchs. Er wurde am Abend vom spanischen König Juan Carlos und Königin Sofía verabschiedet.

In seiner Predigt hatte Benedikt das als Kathedrale des 21. Jahrhunderts gepriesene Gotteshaus «eine wunderbare Synthese aus Technik, Kunst und Glauben» genannt, geschaffen von einem gleichermaßen genialen Architekten wie konsequenten Christen. Zehntausende Menschen sahen auf Großbildschirmen zu, wie der Papst den Altar weihte und die Wände der Sagrada Família mit heiligem Wasser besprengt wurden.

Gaudí habe mit dem Bauwerk verwirklicht, «was heute zu den wichtigsten Aufgaben gehört, die Überwindung der Spaltung zwischen menschlichem und christlichem Bewusstsein», betonte Benedikt. Die Weihe der Basilika sei ein bedeutsames Ereignis in einer Zeit, «in der der Mensch sich anmaßt, sein Leben hinter Gottes Rücken aufzubauen, so als hätte er ihm nichts mehr zu sagen.» Der Erzbischof von Barcelona, Lluís Martínez Sistach, bezeichnete das monumentale Bauwerk als eine «Vision des Himmels auf Erden». Gaudí ist in der Kirche begraben. Der Architekt war 1926 von einer Straßenbahn angefahren worden und wenig später gestorben.

Energisch setzte sich Benedikt für den Schutz der Ehe, der Familie und des ungeborenen Lebens ein. Erneut wandte er sich gegen Abtreibung. Die Kirche widersetze sich jeder Ablehnung des menschlichen Lebens, das von dem Augenblick der Empfängnis an heilig sei. Der Staat müsse die, die eine Familie gründeten, «wirklich unterstützen». Benedikt sprach von einer «natürlichen Ordnung» in der Familie. Im Angelusgebet betonte er den Wert der Ehe von Mann und Frau und den der Familie, «in der das Leben von der Empfängnis bis zu seinem natürlichen Ende geschützt ist».

Aus Protest gegen seine strikte Ablehnung der Homo-Ehe küssten sich in Barcelona etwa 200 Schwule und Lesben kollektiv in der Öffentlichkeit. Später demonstrierten auch Feministinnen und Transsexuelle gegen den Papst.