Magdeburg (dpa) - Die Berliner Nachwuchsgruppe The Love Bülow darf sich «Beste Newcomerband des Jahres 2010» nennen. Die fünf Jungen gewannen in Magdeburg das Bundesfinale des Musikwettbewerbs «Local heroes», wie Projektleiter Dieter Herker mitteilte.

Die Hauptstädter hätten Jury und Publikum am Samstag mit selbstkreiertem Indie-Rap überzeugt. Und so feierten sie nicht nur den Gesamtsieg, sondern auch den Gewinn des Jurypreises. The Love Bülow fahren am 26. und 27. November zum erstmals veranstalteten «Local-heroes»- Europafinale nach Pécs (Ungarn) und nehmen außerdem ein Album auf. Sie setzten sich gegen 13 Konkurrenten durch.

Ein Heimspiel hatten die Landessieger aus Sachsen-Anhalt. Die vierköpfige Band Bobby Ka aus der Altmark kam mit ihren deutschsprachigen Rock-Pop-Songs gut an und sicherte sich so den zweiten Platz. Auf sie wartet jetzt unter anderem eine Single- Produktion. Platz drei ging an die fünf jungen Musiker von Fear and Loathing, die für Brandenburg angetreten waren. Den Sonderpreis für den besten Singer-Songwriter vergab die Jury den Angaben zufolge an den Frontmann von Lake Cisco (Rheinland-Pfalz).

«Local heroes» ist nach Veranstalterangaben der deutschlandweit größte nichtkommerzielle Nachwuchswettbewerb für Bands. Er feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Der Wettbewerb ist 1990 aus einer regionalen Musikinitiative der drei Landkreise Uelzen, Lüchow- Dannenberg und Salzwedel hervorgegangen. Bands wie Tokio Hotel und Madsen sammelten bei diesem Musikwettstreit erste Bühnenerfahrungen. In diesem Jahr gab es nach Angaben des Organisators deutschlandweit 150 Veranstaltungen mit 1600 Bands und rund 100 000 Fans.

www.local-heroes.de