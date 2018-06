Inhalt Seite 1 — Nachts im Museum - allein unter Rentieren Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Unten knabbert ein Rentier am Birkenstamm. Die Kanarienvögel trällern so laut, als wären sie in ihren Volieren an einen Verstärker angeschlossen. Es riecht nach Holzhandlung und sauberem Stall. Kühlschränke surren. 0.11 Uhr. Gerade hat Marcus Knobloch, der Gästebetreuer, das Licht ausgemacht. Probeschlafen in der großen Halle im Hamburger Bahnhof, dem Berliner Museum für Gegenwartskunst.

In einer Installation des Künstlers Carsten Höller kann man für 1000 Euro übernachten. Ein oder zwei Gäste haben dann die Ausstellung für sich allein und dürfen durch das geschlossene Museum streifen. Fast alle 80 Nächte sind schon verkauft, einige werden gratis verlost.

Beim Einchecken gibt es eine Taschenlampe und ein Walkie-Talkie für den Kontakt mit dem Gästebetreuer. «Es ist darauf zu achten, die Tiere nicht unnötig zu erschrecken», steht in der Hausordnung. «Lautes Telefonieren oder Musik hören ist nicht gestattet.» Wer würde in dieser Szenerie, die Alice im Wunderland entsprungen scheint, auch darauf kommen?

Ein Steg führt durch ein Tiergehege zu dem runden Doppelbett in vier Metern Höhe. Unten tummeln sich 12 Rentiere, 24 Kanarienvögel, 8 Mäuse und 2 sehr träge Fliegen. Hinten im Gehege steht eine meterhohe Skulptur aus nachgebauten Fliegenpilzen. Die echten liegen in verriegelten Kühlschränken neben den Mäusekäfigen und den Kästen für die Fliegen. Die Mäuse haben sich verkrümelt.

Die Gäste dürfen machen, was sie wollen, so lange sie sich an die Hausordnung halten, die Tiere und die Kunst respektieren. Das Bett ist nicht überwacht. Morgens kommen die Putzkolonnen und die Tierpfleger. Die schwedischen Rentiere wurden in der brandenburgischen Uckermark aufgezogen und sind offensichtlich an Menschen gewöhnt. Frühstück wird den Übernachtungsgästen auf der Besuchertribüne serviert. Das Museum hat für die Aktion extra ein Badezimmer eingebaut.

Höller, der mit seinen Werken bereits bei der documenta in Kassel und der Biennale in Venedig vertreten war, hat eine Anspielung auf ein wissenschaftliches Experiment entworfen. Die Ausstellung «Soma» ist nur in Berlin zu sehen. Sie ist nach einem uralten Wundertrank benannt, der Erkenntnis, Glück und Siegeskraft versprach und möglicherweise aus Fliegenpilzen stammte. Höller, habilitierter Agrarwissenschaftler, stellt die These auf, dass es sich um Urin von Rentieren handelt, die die Pilze gefressen haben.

Die Fantasie soll angeregt werden. Was wäre, wenn die Vögel und die Fliegen den Rentierurin trinken würden, wären sie dann berauscht? Höller hat früher selbst mal Fliegenpilze getestet, wovon er dringend abrät: «Es ist eine ganz schreckliche Erfahrung.» Seine Installation ist in zwei Felder eingeteilt, wie bei einem Doppelblindversuch. Der Sinn ist offen. Die Auswertung liegt beim Betrachter. Kinder dürfen sich auch einfach nur über die Rentiere freuen.