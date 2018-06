Hamburg (dpa) - Der umstrittene Vorstandschef der HSH Nordbank, Dirk Jens Nonnenmacher, hat davor gewarnt, die Landesbank weiter öffentlich zu zerreden.

«Wenn der Zustand der Daueraufregung kein Ende findet, wird die Sanierung der Bank nicht gelingen - egal, mit wem an der Spitze», sagte Nonnenmacher der Nachrichtenagentur dpa in Hamburg. «Insbesondere die maritime Wirtschaft und der Mittelstand der Region teilen mit die Sorge, dass die gerade in Teilen wieder gewonnene Finanzierungsfähigkeit der Bank leichtfertig zerredet wird.»

Nonnenmacher verwies darauf, Schutzgarantien der Länder über 10 Milliarden Euro von 2011 an sukzessive zurückführen zu können. Hamburg und Schleswig-Holstein sind mehrheitlich Anteilseigner des Instituts. «Wir gehen unverändert davon aus, dass wir die Garantie nicht in Anspruch nehmen werden», sagte Nonnenmacher.

Bisher seien rund 600 Millionen Euro an Gebühren dafür an die Länder überwiesen worden. Das sei mehr, als die Bank jemals an Dividende ausgeschüttet habe, hatte Aufsichtsratschef Hilmar Kopper unlängst berichtet. Die Garantien waren im Februar 2009 bewilligt worden, als es um das Überleben der Bank ging. Das Institut wies für 2008 einen Verlust von 2,8 Milliarden Euro aus.

Auch die vom Bankenrettungsfonds Soffin letztlich zur Verfügung gestellten 17 Milliarden Euro Liquiditätsgarantien seien 2010 «kontinuierlich heruntergefahren» worden, sagte Nonnenmacher - im Volumen von bisher 8 Milliarden Euro. Die verbleibenden 9 Milliarden Euro sollen auch im kommenden Jahr planmäßig weiter abgebaut werden.

«Heute ist die Bank wieder in der Lage, sich selbst am Kapitalmarkt zu refinanzieren», berichtete Nonnenmacher. Auch die kommenden Geschäftszahlen für das 3. Quartal werden nach seinen Angaben die Stabilisierung der Bank untermauern. Im ersten Halbjahr 2010 belief sich der HSH-Verlust auf 380 Millionen Euro nach 619 Millionen Euro im Vorjahreshalbjahr. Nonnenmacher will die Bank 2011 wieder in die Gewinnzone führen und dividendenfähig machen.

Eine Spitzelaffäre, Intrigen und Betrugsvorwürfe sowie Ermittlungen der Staatsanwaltschaften in Hamburg, Kiel und New York haben die angeschlagene Bank ins Zwielicht gebracht und den Druck auf den Vorstandschef erhöht.