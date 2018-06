Inhalt Seite 1 — Dauerproblem Landesbanken: Neuordnung nicht in Sicht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Die angeschlagenen Landesbanken bleiben vor allem mit sich selbst beschäftigt, das immer wieder eingeforderte Zusammengehen von Instituten scheint in absehbarer Zeit nicht möglich.

Zwar hält die von Bayern verschmähte WestLB eine Fusion mit einer anderen Landesbank weiter für möglich. Doch die potenziellen Partner winken zumeist ab.

«Es gibt noch einige Landesbanken, die schlanker und schlagkräftiger werden müssen, um eine Zukunft zu haben. Dazu brauchen sie einen Partner, der seine Hausaufgaben schon erledigt hat», sagte WestLB-Chef Dietrich Voigtländer der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». Parallel zu den Bemühungen im Landesbankenlager laufe aber auch die Suche nach einem Käufer. Der Bankchef warnte vor einer Liquidation der WestLB: «Die Folge wäre ein substanzieller Schaden für Eigentümer, Mitarbeiter, Kunden, den ganzen Bankensektor und nicht zuletzt für den Steuerzahler.» Eine geordnete Konsolidierung des Landesbanken-Sektors käme billiger.

Voigtländer gab der BayernLB die Schuld an der gescheiterten Fusion. «Sie scheuen offenbar die notwendigen Strukturanpassungen.» Der WestLB-Aufsichtsrat stellte sich hinter ihn und bemängelte, es habe keine hinreichend detaillierte Fusionsprüfung gegeben. «Der Abbruch der Gespräche wird daher als verfrüht und unbegründet gewertet», teilte das Kontrollgremium am Sonntag mit.

BayernLB-Chef Gerd Häusler zeigte sich skeptisch bei künftigen Zusammenschlüssen unter den maroden Landesbanken. «Horizontale Fusionen von Landesbanken untereinander bringen grundsätzlich weniger Vorteile als vertikale Verbindungen, also Zusammenschlüsse mit Banken, die über ein ausgeprägtes Privatkundengeschäft verfügen», sagte er der «Welt am Sonntag». Fusionen müssten sich rechnen. «Es ist nicht meine Aufgabe, die Landesbankenkonsolidierung um ihrer selbst Willen voranzutreiben», sagte Häusler.

Vergangene Woche hatte die BayernLB die Gespräche mit der WestLB abgebrochen, weil eine fusionierte Bank die Renditehoffnungen nicht erfüllt hätte. Häusler betonte, die Verärgerung in Düsseldorf könne er nicht nachvollziehen. «Von Anfang an waren sich alle Beteiligten darüber einig, dass die Fusionsprüfung ergebnisoffen erfolgt.» Zum Vorwurf, es habe keine detaillierte Prüfung bei der WestLB gegeben, sagte Häusler: «Jeder Praktiker weiß, dass Buchprüfungen in der Regel das Bild nie verbessern.» Zudem wäre der Zusammenschluss angesichts der neuen Auflagen der EU-Kommission für die WestLB wohl ohnehin gescheitert.

Die WestLB steht unter Druck, weil sie auf Drängen der EU- Kommission bis Ende 2011 einen neuen Eigentümer oder einen Fusionspartner finden muss. Die Auflagen für die BayernLB stehen noch aus, werden nach Häuslers Einschätzung aber milder ausfallen. «Persönlich rechne ich nicht damit, dass die Kommission einen kurzfristigen Eigentümerwechsel bei der BayernLB verlangt», sagte er.