Berlin/Lübeck (dpa) - Regisseur Fatih Akin und Schauspielerin Sibel Kekilli gehen für Deutschland ins Rennen um den Europäischen Filmpreis 2010. Die Europäische Filmakademie nominierte Akins Komödie und Hamburg-Hommage «Soul Kitchen» am Samstag neben fünf weiteren Streifen für den Hauptpreis als bester Film.

Kekilli kann sich Hoffnungen auf den Preis als beste Schauspielerin machen für ihre Rolle in dem Ehrenmord-Drama «Die Fremde». Die Auszeichnungen werden am 4. Dezember in der estländischen Hauptstadt Tallinn verliehen.

Fatih Akins «Soul Kitchen» wurde indes an diesem Wochenende zum zweiten Mal hintereinander mit dem Norddeutschen Filmpreis ausgezeichnet. Unter den insgesamt zwölf nominierten Filmen entschied sich die Jury für «Soul Kitchen» als besten Kinofilm. Der Preis ist mit 20 000 Euro dotiert. Im vergangenen Jahr hatten Akin und sein Co- Autor Adam Bousdoukos mit «Soul Kitchen» bereits den Norddeutschen Filmpreis in der Kategorie «Bestes Drehbuch» erhalten (10 000 Euro).

Beim Europäischen Filmpreis wurde Roman Polanskis «Der Ghostwriter» gleich in sieben Kategorien nominiert, darunter als bester Film, für Drehbuch sowie Regie und in der Sparte beste Hauptrolle mit Darsteller Ewan McGregor. Aber auch der türkisch- deutsche Berlinale-Gewinner «Bal - Honig» von Regisseur Semih Kapanoglu kann neben dem Hauptpreis immerhin noch auf den Regiepreis und den Kamerapreis hoffen.

In der Hauptkategorie als bester Film sind außerdem das spanisch- argentinische Oscar-prämierte Drama «In ihren Augen» des Regisseurs Juan José Campanella, das in fünf Kategorien nominierte Kriegsdrama «Lebanon» des israelischen Filmemachers Samuel Maoz sowie der französische Film «Von Menschen und Göttern» im Rennen.

Außer Polanski, Kaplanoglu und Maoz treten auch Olivier Assayas mit «Carlos - Der Schakal» und Paolo Virzi mit «La prima cosa bella» für den Regiepreis an. Neben Ewan McGregor sind als beste Schauspieler auch Jakob Cedergren («Submarino»), Elio Germano («La nostra vitra»), George Pistereanu («Eu cand vreau sa fluier, fluier») und Luis Tosar («Celda 211») nominiert. Mit Kekilli konkurrieren Zrinka Cvitešic («Zwischen uns das Paradies»), Lesley Manville («Another Year»), Sylvie Testud («Lourdes») und Lotte Verbeek («Nothing Personal») um die Auszeichnung als beste Schauspielerin.