Inhalt Seite 1 — Gebrmariam und Kiplagat siegen in New York Seite 2 Auf einer Seite lesen

New York (dpa) - Marathon-Weltrekordler Haile Gebrselassie erlebte beim New-York-Debüt eine herbe Enttäuschung und erklärte kurz nach dem Rennen völlig unerwartet seinen Rücktritt. Sein äthiopischer Landsmann Gebre Gebrmariam überraschte dagegen die Konkurrenz.

Während Gebrselassie mit Knieproblemen aufgab, sorgte Gebrmariam für den ersten Triumph eines Marathon-Neulings in New York seit 27 Jahren. Der Sieg bei den Frauen und ebenfalls 130 000 Dollar gingen bei der 41. Auflage des prestigeträchtigen Rennens an Edna Kiplagat aus Kenia.

Der letztjährige Cross-Weltmeister Gebrmariam war bei Sonne, kühlen Temperaturen und unangenehmem Wind am Ende nicht zu stoppen und gewann auf der schweren Strecke in 2:08:14 Stunden vor Vizeweltmeister Emmanuel Mutai aus Kenia (2:09:18) und Moses Kigen Kipkosgei (2:10:39). Kiplagat setzte sich in 2:28:20 Stunden durch, dahinter folgten die Marathon-Neulinge Shalane Flanagan (2:28:40) aus den USA und Mary Keitany (2:29:01) aus Kenia. Die Rekordzahl von 45 344 Läuferinnen und Läufer hatten für das Rennen gemeldet.

Gebrselassie hatte nach dem langen Flug Probleme bekommen. Der 37- Jährige litt nach Angaben seines Managers Jos Hermens unter Kniebeschwerden, die sich offenbar während des Laufs verschlimmerten. Nach 25 Kilometern war der viermalige Berlin-Sieger nicht mehr zu sehen, auch der Schweizer Europameister Viktor Röthlin stieg aus.

Bei einer späteren Untersuchung wurden bei Gebrselassie Flüssigkeit im rechten Knie und Sehnenprobleme diagnostiziert. Der zweimalige Olympiasieger über 10 000 Meter hatte im September 2008 in 2:03:59 Stunden in Berlin den aktuellen Marathon-Weltrekord aufgestellt und holte in seiner Leichtathletik-Karriere acht Weltmeistertitel auf der Bahn.

Angesichts des Windes hielten sich die Stars im Rennen lange zurück. Für Tempo sorgte in Manhattan James Kwambai, dessen Bestzeit nur eine knappe halbe Minute über dem Weltrekord liegt. Doch der Kenianer übernahm sich, aus dem Führungsquartett blieben nur Mutai und Gebrmariam übrig. Der Marathon-Neuling hängte Mutai auf den letzten Kilometern durch den hügeligen Central Park locker ab.

Im Damen-Rennen blieben die Favoritinnen ebenfalls lange zusammen. Erst auf der zweiten Hälfte wurde es schneller, in den Central Park bog ein Spitzentrio ein. Dort zerschlugen sich die Hoffnungen der Amerikaner auf einen Heimsieg. Flanagan, 2008 Olympia-Dritte über die 10 000 Meter, musste als Erste abreißen lassen. Auch 25-Kilometer- Weltrekordlerin Keitany konnte nicht mehr folgen.