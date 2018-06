Vettel gewinnt Großen Preis von Brasilien

Sao Paulo (dpa) - Sebastian Vettel hat den Großen Preis von Brasilien gewonnen. Der Formel-1-Pilot setzte sich gleich nach dem Start von Platz zwei aus an die Spitze und verteidigte die Führung vor seinem Red-Bull-Teamkollegen Mark Webber und WM-Spitzenreiter Fernando Alonso bis ins Ziel. Mit seinem vierten Saisonsieg wahrte Vettel am Sonntag seine Chancen auf den WM-Titel in der Formel 1 beim Finale in einer Woche in Abu Dhabi. Der Heppenheimer hat nach seinem Erfolg in Sao Paulo als Dritter den Rückstand auf Alonso auf 15 Punkte verkürzt. Webber liegt acht Zähler hinter dem spanischen Ferrari-Piloten.

VfB Stuttgart demütigt Werder mit 6:0-Sieg

Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart hat mit einem Kantersieg die Krise bei Werder Bremen dramatisch verschärft. Durch das überzeugende 6:0 (3:0) verließ der VfB am Sonntag die Abstiegsränge der Fußball- Bundesliga, während die erschreckend schwachen und chancenlosen Bremer ihre vierte Niederlage in nur 13 Tagen kassierten. Ciprian Marica (10.) und Nationalspieler Cacau (31., 45.) mit einem Doppelpack trafen am Sonntag vor 39 500 Zuschauern. Nach der Pause machten Christian Gentner (68.), Georg Niedermeier (73.) und Arthur Boka (87.) mit ihren Toren die Werder-Demütigung perfekt. Cacau scheiterte zudem mit einem Foulelfmeter an Tim Wiese.

Leverkusen bleibt oben dran - 3:1 gegen Lautern

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen hat sich im Spitzentrio der Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. Durch das 3:1 (1:1) gegen den 1. FC Kaiserslautern verbesserte sich die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes auf Platz drei und bleibt mit 21 Punkten Tabellenführer Borussia Dortmund (28) und Mainz 05 (24) auf den Fersen. Vor 29 794 Zuschauern in der fast ausverkauften BayArena drehten Doppel- Torschütze Sidney Sam (38./84 Minute) und Patrick Helmes (68.) die frühere Lauterer Führung durch Florian Dick (15.).

Fechter Joppich zum vierten Mal Weltmeister