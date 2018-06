Sao Paulo (dpa) - In der Formel-1-Weltmeisterschaft kann heute die Titelentscheidung fallen. WM-Spitzenreiter Fernando Alonso hat im Ferrari von Startplatz fünf aus beim Großen Preis von Brasilien aber eher schlechte Karten. Hoffnung auf den Sieg in Sao Paulo darf sich WM-Verfolger Sebastian Vettel machen. Als Zweiter neben dem Sensations-Pole-Mann Nico Hülkenberg kann er Boden gut machen auf Alonso. Auch sein Red-Bull-Teamkollege startet hinter Vettel: Mark Webber wurde in der Qualifikation Dritter.

