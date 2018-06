Morschen (dpa) - Nach einer Blockade von fast zwei Stunden rollt der Castortransport wieder in Richtung Gorleben. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Zug mit hoch radioaktivem Müll am Morgen in Hessen im Schneckentempo unter zwei Aktivisten durch. Sie hatten sich in Morschen südlich von Kassel von einer hohen Brücke abgeseilt und hingen nur wenige Meter über den Gleisen. Rund 50 Blockierer seien von den Schienen gebracht worden. Der Zug nehme nun Kurs auf Kassel. Ziel ist das Zwischenlager Gorleben in Niedersachsen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.