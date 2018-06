Sydney (dpa) - Eine 57-jährige Frau hat in Australien Zwillinge auf die Welt gebracht. Die gebürtige Inderin sei nach einer Fruchtbarkeitsbehandlung in ihrem Heimatland schwanger geworden, berichtete die «Sunday Times». Sie brachte die Kinder in Perth an der Westküste zur Welt. Das Krankenhaus verwies auf die Privatsphäre der Familie und wollte keine näheren Angaben machen.

