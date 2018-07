London (dpa) - Auch die Queen kommt an dem sozialen Netzwerk Facebook nicht mehr vorbei. Ab Montag will das britische Königshaus mit einem offiziellen Auftritt in dem Netzwerk vertreten sein. Es werde keine persönliche Profil-Seite geben, teilte das Königshaus der «BBC News» mit. Als «Freundin» werden Facebook-Nutzer die Queen also nicht hinzufügen können. Sie könnten aber über den «Like»-Button einen Nachrichtenservice abonnieren und würden dann über alle geplanten Ereignisse und Zeremonien automatisch informiert werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.