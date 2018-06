Lüneburg (dpa) - Mit rund zehnstündiger Verspätung hat der Castor- Zug die vorletzte Station auf seiner Fahrt ins Wendland erreicht. Am Nachmittag traf der Transport mit hoch radioaktivem Atommüll aus der französischen Wiederaufarbeitungsanlage La Hague in Lüneburg ein. Der Zug soll für mindestens eine halbe Stunde für Rangierarbeiten im Bahnhof bleiben, bevor der letzte, etwa 50 Kilometer lange Streckenabschnitt per Bahn nach Dannenberg folgt. Im Wendland es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.