Sao Paulo (dpa) - Titel-Chance gewahrt: Sebastian Vettel hat den Großen Preis von Brasilien gewonnen. Der Formel-1-Pilot setzte sich gleich nach dem Start an die Spitze und verteidigte die Führung vor seinem Red-Bull-Teamkollegen Mark Webber und WM-Spitzenreiter Fernando Alonso bis ins Ziel. Mit seinem vierten Saisonsieg wahrte Vettel seine Chancen auf den WM-Titel in der Formel 1 beim Finale in einer Woche in Abu Dhabi. Einen Titel hat Red Bull bereits. Das Team von Sebastian Vettel sicherte sich vorzeitig den Weltmeister-Titel in der Konstrukteurswertung.

